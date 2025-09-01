Megütötte mankójával Andrej Babist egy szélsőséges a választási gyűlésen

Megütötte mankójával néhányszor egy résztvevő Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen - közölte újságírókkal Ales Juchelka parlamenti képviselő, aki jelen volt a rendezvényen.
Martin Vodicka, az ANO szóvivője később azt mondta, hogy Andrej Babist a támadó hátulról néhányszor fejbe ütötte.
A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, és az ügyet rendbontásként vizsgálják.
"Az elnök a frydek-místeki kórházban van, remélem, minden rendben lesz" - mondta Ales Juchelka a köztelevíziónak, miután Andrej Babis az incidens után a kórházban röntgenvizsgálatnak vetette alá magát.
Karel Havlícek, az ANO alelnöke szerint az Andrej Babis elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye.
"Bármiféle erőszak elfogadhatatlan" - reagált a történtekre Vít Rakusan belügyminiszter.
Andrej Babis az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.
A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kiss Gy. Csaba életútját tekintve bizton elmondhatjuk, hogy egyedülállóan célratörő út az övé. Az 1966-os lengyelországi autóstopos utazástól kezdve haláláig az ott gyűjtött és a későbbiekben bővített élményekkel és ismeretekkel ellátva alakította ki a mindmáig ható és érvényes magyar közép-európai politikát, nemzetpolitikai célrendszert.
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.