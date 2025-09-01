Szarvasbőgés

Elkezdődött a szarvasbőgés a Gemencen, a Gemenc Zrt. szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható a gímbikák bőgése - közölte az erdőgazdaság hétfőn az MTI-vel.

A kirándulások szeptember 5-én és 6-án, illetve 12-én és 13-án este fél hétkor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. A túrák előtt ismeretterjesztő programon szakemberek mutatják be a szarvasbőgés jelenségét, amely része a gímszarvasok kommunikációs rendszerének - írták közleményükben.

A résztvevők először a Gímvallatás elnevezésű programon hullajtott agancs és bőgőkürt bemutatót láthatnak. Itt választ kaphatnak például arra a kérdésre, hogy mit olvasnak ki a szakemberek a hullajtott agancsokból, és arra, hogy hányféle bőgő hangot lehet hallani az erdőben.

Bemutatják az elmúlt években gyűjtött, legérdekesebb hullajtott agancsokat, és megszólaltatják a bőgőkürtöt is. A túrázók megnézhetik a Legenda és valóság - A gemenci gímszarvas című interaktív kiállítást, majd a gemenci erdei vasúttal utaznak a Gemenc leghangosabb erdőrészletébe.

A túrákon való részvételt gyermekek számára az erdészeti társaság általában nem ajánlja, mivel a többórás események csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek.

Az erdőgazdaság ugyanakkor fontosnak tartja a természet megszerettetését és a természetvédelmi szemléletformálást, ezért egy alkalommal, szeptember 13-án külön a gyermekeknek szánt túrát szervez az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket - tették hozzá.

