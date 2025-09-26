Nemzetközi Bartók-konferenciát rendeznek Párizsban

2025. szeptember 26. 11:08

Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervez pénteken a párizsi Liszt Intézet a brüsszeli és a budapesti Bartók Béla Archívum, valamint a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével, a magyar zeneszerző és zongoraművész tiszteletére a párizsi Grange-Fleuret zenei könyvtárban - tájékoztatta az MTI-t a párizsi magyar kulturális központ.

A nagyközönség számára is nyitott és ingyenes nemzetközi konferencia előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és több kamarakoncerttel várja az érdeklődőket.

Az emléknapon közreműködő zenetörténészek és művészek: Philippe Albera, Florent Boffard, Jean-François Boukobza, Claire Delamarche, Carl Van Eyndhoven, Laurent Feneyrou, Lencsés Lajos, Benoît Sitzia, Vikárius László, valamint Guillaume Métayer moderátor.

Az Allegro Barbaro elnevezésű emléknap koncertjein fellép Csabay Domonkos zongora- és Lencsés Lajos oboaművész.

MTI