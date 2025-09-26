Nemzetközi Bartók-konferenciát rendeznek Párizsban

Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervez pénteken a párizsi Liszt Intézet a brüsszeli és a budapesti Bartók Béla Archívum, valamint a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével, a magyar zeneszerző és zongoraművész tiszteletére a párizsi Grange-Fleuret zenei könyvtárban - tájékoztatta az MTI-t a párizsi magyar kulturális központ.
A nagyközönség számára is nyitott és ingyenes nemzetközi konferencia előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és több kamarakoncerttel várja az érdeklődőket.
Az emléknapon közreműködő zenetörténészek és művészek: Philippe Albera, Florent Boffard, Jean-François Boukobza, Claire Delamarche, Carl Van Eyndhoven, Laurent Feneyrou, Lencsés Lajos, Benoît Sitzia, Vikárius László, valamint Guillaume Métayer moderátor.
Az Allegro Barbaro elnevezésű emléknap koncertjein fellép Csabay Domonkos zongora- és Lencsés Lajos oboaművész.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, "a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás - rögzítette a miniszterelnök.
-
Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága kedden szavazott az Európai Unió 2026-os költségvetéséről. A voksolás során sikerült megakadályozni, hogy a fejlesztési forrásokat a szélsőséges genderideológia kisajátítsa – erről számolt be közösségi oldalán Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő.
-
Megúszta a büntetést egy tolvaj, egy rágalmazó és egy terrorista. Ezek a bűnelkövetők továbbra is bent ülhetnek az Európai Parlamentben, húzhatják a hatalmas fizetést, és szavazhatnak fontos kérdésekről. Például arról, hogy egyes tagállamok betartják-e a jogállamiság követelményeit vagy sem.