Nikitscher Tamás a portugál élvonalba igazolt
2025. szeptember 2. 07:06

A nyolcszoros válogatott Nikitscher Tamás a spanyol másodosztályú Real Valladolidtól a portugál élvonalbeli Rio Ave FC-hez igazolt.

A Rio Ave honlapján jelezte, Nikitscher négy idényre írt alá.

A 25 éves középpályás játékjogáért az AS című spanyol sportnapilap értesülése szerint 500 ezer eurót (198 millió forint) fizetett a portugál klub.

Nikitscher január végén szerződött Kecskemétről a Valladolidhoz, amellyel azonban kiesett a La Ligából.

mti
