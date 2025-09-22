Nyilvános gépfegyveres kivégzés Gázában

2025. szeptember 22. 10:35

Nyilvános kivégzést tartott a Hamász, három állítólagos kémet lőttek le nagy tömeg előtt az izraeli ostrom alatt álló Gáza városában. Az iszlamista Hamász terrorszervezet nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt. Videofelvételeken tették közzé a három „izraeli ügynök” kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek „Allahu akbar” kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gáza város szívében. Az egyik holttestre feliratot tettek: „fegyveres zsoldosok — eljött az idő, hogy levágjuk a fejeteket.

”Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak. „Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe” – közölték. Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli humanitárius menedékhelyek felé.

A Hamász üdvözölte, és fontos lépésnek nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük. A terrorszervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről: „a háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása. Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján” – olvasható a Hamász közleményében. „A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappap, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára” – nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.

MTI