Ukrajna támadása a Magyarországra vezető olajvezeték ellen azt mutatja, hogy a "kijevi rezsimet" semmi sem tarja vissza - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Telegramon.
"Oroszország mindezen évek alatt arra figyelmeztette a kijevi rezsimet feltápláló ideológusokat, az Obamajdan-klub tagjait, hogy ez az erkölcstelen és vérszomjas szörnyeteg soha nem fog megállni, és mint egy ocsmány fertőzés, az egész világon elterjed" - fogalmazott a szóvivő.
Zaharova szerint Kijev hajtott már végre terrortámadásokat Afrikában és a Közel-Keleten, és közép-ázsiai polgárokat vont be a terrorba.
"Európában ellenőrzésük alá vonták az illegális fegyverpiacot. A nyugati megrendelőkkel begyakorolták a fekete szervátültetést. A Bankovát (Kijev kormányzati negyedét) most már semmi sem állíthatja meg" - írta Zaharova.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel.
Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.