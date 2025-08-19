Orosz külügy: a Barátság kőolajvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Kijevet semmi sem tartja vissza

2025. augusztus 19. 09:09

Ukrajna támadása a Magyarországra vezető olajvezeték ellen azt mutatja, hogy a "kijevi rezsimet" semmi sem tarja vissza - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Telegramon.

"Oroszország mindezen évek alatt arra figyelmeztette a kijevi rezsimet feltápláló ideológusokat, az Obamajdan-klub tagjait, hogy ez az erkölcstelen és vérszomjas szörnyeteg soha nem fog megállni, és mint egy ocsmány fertőzés, az egész világon elterjed" - fogalmazott a szóvivő.

Zaharova szerint Kijev hajtott már végre terrortámadásokat Afrikában és a Közel-Keleten, és közép-ázsiai polgárokat vont be a terrorba.

"Európában ellenőrzésük alá vonták az illegális fegyverpiacot. A nyugati megrendelőkkel begyakorolták a fekete szervátültetést. A Bankovát (Kijev kormányzati negyedét) most már semmi sem állíthatja meg" - írta Zaharova.

mti