Rokonaira késsel támadt

Rokonaira késsel támadó férfit vett őrizetbe a rendőrség Lajosmizsén, élettársát pedig, aki nem engedte be a rendőröket a házba, bűnpártolás miatt hallgatták ki - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.
A tájékoztatás szerint az 51 éves lajosmizsei férfi egy múlt vasárnapi családi rendezvényen késsel megszúrta testvérét és sógorát. Az elsődleges orvosi vélemény szerint az idősebb, 27 éves férfi életveszélyesen, míg a 23 éves könnyebben sérült meg.
Az eset után a támadó férfi élettársa elrejtette a kést, és nem engedte be a kiérkező rendőröket a házba. A járőrök végül leszerelték az ajtó pántjait, és így tudták elfogni az 51 éves férfit és az 54 éves nőt.
A férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Élettársát bűnpártolás miatt hallgatták ki - közölte a rendőrség.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.