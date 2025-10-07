Szijjártó Péter: Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában
2025. október 7. 08:07
Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza Párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Gebelében.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra a sajtóhírre reagált, miszerint ukránok is dolgozhattak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán. "Hogyha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában" - mondta.
"Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogy ha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni. És akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra" - tette hozzá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben "ha brüsszeli bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől, a magyar emberek pénzét is elküldik Ukrajnába, a silány minőségű mezőgazdasági termékek beáramlanak Magyarországra, tönkreteszik a magyar gazdákat és az ukrán maffia átjáróháza leszünk".
"Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken-miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni" - összegzett.
MTI
