Varga-Bajusz Veronika: 317 millió forintból korszerűsítenek kollégiumokat
2025. október 7. 10:05
Harminc felsőoktatási kollégiumot korszerűsítenek 317 millió forintból, mintegy 30 ezer kollégista életét téve komfortosabbá - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden.
Varga-Bajusz Veronika sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá: a kollégista hallgatók 73 százaléka elégedett, de ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, ezért hirdették meg a felsőoktatási intézmények kollégiumai számára a Kollégisták Középpontban 2025 pályázatot.
Hozzátette: a hétfőn megszületett döntés alapján 30 felsőoktatási kollégium részesül összesen 317 millió forint támogatásban, ezzel mintegy 30 ezer kollégista életét teszik komfortosabbá. Az államtitkár tájékoztatása szerint a kollégiumok bútorokat, mosógépet, ágyneműt, konyhafelszerelést vásárolhatnak a támogatásból, hogy a kollégisták a tanulmányaikra és a közösségi életre tudjanak koncentrálni.
Varga-Bajusz Veronika jelezte, a napokban értesítik a nyertes pályázókat, és a támogatási szerződés aláírását követően utalják a pénzt is. Elmondta azt is, hogy a felsőoktatási intézmények számára kiírt pályázatot eredetileg 300 millió forint keretösszeggel hirdették meg, de a sok jó pályázat nyomán a keretösszeg megemeléséről döntöttek.
MTI
