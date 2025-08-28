Szijjártó Péter: konzulok segítik a győri ETO és az SK Rapid Wien bécsi mérkőzésére érkezőket

Konzulok segítik a győri ETO és az SK Rapid Wien bécsi mérkőzésére érkező magyar szurkolókat - közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Az ETO FC játékosai a csapat edzésén a bécsi Allianz Stadionban 2025. augusztus 27-én. A győri csapat Rapid Wien ellen Bécsben lép pályára a labdarúgó Konferencia-liga selejtezője negyedik fordulójának visszavágóján 2025. augusztus 27-én. MTI/Illyés Tibor
Szijjártó Péter azt írta: győri ETO csütörtökön az SK Rapid Wien ellen küzd meg a Konferencia-liga alapszakaszába kerülésért Bécsben; magyar szurkolókban nem lesz hiány, miután 1780 vendégjegy kelt el a győriek részére.
Éppen ezért hat magyar konzul három különböző helyszínen segíti majd a szurkolókat: a szervezett utazás keretei között vonattal érkező 400 szurkolót két konzul kolléga várja a vonatállomáson; a hegyeshalmi határátkelőhelyen szintén jelen lesz két konzulunk a szurkolók átjutását segítve; végül pedig kettő konzul a stadionban ad segítséget szükség esetén - jelezte a tárcavezető.
Hozzátette, hogy a mérkőzés kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a helyi rendőrség megerősített létszámmal teljesít szolgálatot a stadion környékén és a városba vezető utakon is.
Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184.
