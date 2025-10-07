Több mint 900 magyar település nyert támogatást a Magyar falu programban, közel 10 milliárd forint értékben

2025. október 7. 12:06

A Magyar falu program legújabb pályázati körében 905 magyarországi település részesül összesen csaknem 10 milliárd forint támogatásban, amelyből több száz óvoda, iskola, közösségi épület és játszótér újulhat meg. A program célja, hogy tovább erősítse a vidéki életminőséget és támogassa a kistelepülések fejlődését – jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán.

Kilencszázöt magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar falu program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden a Facebook-oldalán.

Gyopáros Alpár a videóban azt mondta: ennek az összegnek egy kicsivel több mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték a pályázók.

Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsődék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más, az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása - tette hozzá, azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület fog így megújulni.

A kormánybiztos szólt arról, hogy az egyik legnépszerűbb pályázati alprogram a játszóterek és óvoda udvarok fejlesztése volt, "ami nem is csoda, hiszen egyre több gyermek születik a kistelepüléseken, és egyre többen érik már el az óvodás kort is".

Közlése szerint 170 település csaknem egymilliárd forint értékben építhet majd, vagy újíthat fel játszótereket.

Hozzátette, hogy ugyanilyen népszerű volt a kommunális eszközbeszerzési pályázat is: majdnem 200 település másfél milliárd forint értékben szerezhet be ilyen eszközöket. Ennek az az oka, hogy azok a közmunkások, akik korábban segítettek az önkormányzatoknak a közterületek karbantartásában, döntő részük elhelyezkedett a piaci szférában - magyarázta.

Kommunális eszközök beszerzésével, e feladatok motorizálásával ugyanolyan hatékonyan tudják majd elvégezni az önkormányzatok a feladatot a jövőben - mondta.

Közlése szerint 77 település tanyagondnoki gépjárművet vagy falugondnoki kisbuszt vásárolhat a programnak köszönhetően.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy ez egy rendkívül fontos szolgáltatás a falvakban és további jó hírnek nevezte, hogy mindazok a települések, amelyek 1000 és 1500 lélekszám közöttiek, jövő év január elsejétől már részesei lesznek a falugondnoki programnak.

Rámutatott, hogy egyéb más területekre is pályázhattak a kistelepülések, temetői kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések végrehajtására, vagy valamilyen eszköz beszerzésére orvosi, oktatási, szociális feladataik végrehajtásához.

Összesen tehát 905 település 10 milliárd forint értékben nyert pályázati támogatást. "A Magyar falu programban indulásától kezdődően több mint 1300 milliárd forintot fordítottunk a falvak fejlesztésére. Ennek a friss pályázatnak az eredményét megtaláljátok a magyarfaluprogram.hu oldalon és a kormany.hu oldalon. Ezt a munkát is folytatni fogjuk. Hajrá falvak!" - fogalmazott Gyopáros Alpár.

MTI/Gondola