Tovább erősödött a forint
2025. szeptember 22. 10:38
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hét órakor 390,06 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek délutáni 390,77 forint után.

A dollár árfolyama 332,51 forintra süllyedt 332,74 forintról, a svájci franké pedig 418,35 forinton 417,17 forintra változott. Az eurót 1,1731 dolláron jegyezték a péntek délutáni 1,1732 dollár után.

MTI
