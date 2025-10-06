Újabb Tisza-adatszivárgás - 20 ezer szimpatizáns adati keringenek a neten

2025. október 6. 10:38

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból – írja a hirado.hu az Index értesüléseire hivatkozva. A portál szerint joggal merül fel, hogy miért külföldi informatikusokkal dolgoztak Magyar Péterék, és miért éppen egy ukrán cégre esett a választásuk. Szerintük az is kérdéses, hogy vajon Ukrajnába kerültek-e a magyar felhasználók adatai. Hozzátették: a Tisza Párt számára azért is különösen kellemetlen lehet, ami történt, mert korábban is előfordult már, hogy aktivistáik adatait nem voltak képesek biztonságosan kezelni, és azok nyilvánosságra kerültek a párt Discord-szerveréről. Az ügyben az Index kérdéseket tett fel a Tisza pártnak, akik azonnal küldték, „szokásos, az ügy szempontjából indifferens válaszukat”. Rendkívül súlyos adatszivárgásra hívta fel az Index figyelmét a portál egyik olvasója, aki a Redditen találkozott egy linket tartalmazó bejegyzéssel, amely szerint valaki a Tisza Világ applikációból származó személyes adatokat töltött fel az internetre. Az Index szerint a Redditről meglehetősen hamar törölték az erre vonatkozó bejegyzést, a link azonban – a cikk élesítése idején – továbbra is él, és az anonpaste.com oldalon azóta is megtalálhatók a tiszás felhasználók adatai.

hirado.hu, Index