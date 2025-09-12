Az orosz védelmi minisztérium szerint az Északi Harccsoport egységei két ukrán gépesített brigád, egy rohamodztag és egy területvédelmi brigád erőit találták el Alekszejevka, Szadki, Yunakovka és Mogritsa közelében a Szumi régióban.
Az ukrán hadsereg az oroszországi Északi Harccsoport felelősségi körzetében akár 175 katonát, a Nyugati Harccsoport felelősségi körzetében több mint 230 katonát, a Déli Harccsoport felelősségi körzetében több mint 200 katonát, a Középső Harccsoport felelősségi körzetében több mint 520 katonát, a Keleti Harccsoport felelősségi körzetében több mint 265 katonát, a Dnyepr Harccsoport felelősségi körzetében pedig akár 50 katonát is elveszített.
A minisztérium szerint az Északi Harccsoport egységei két ukrán gépesített dandár, egy rohamosztag és egy területvédelmi dandár erőit találták el Alekszejevka, Szadki, Junakovka és Mogrica közelében a Szumi régióban. Ezenkívül csapást mértek egy ukrán motorizált gyalogos dandár erőire és egy területvédelmi hídra Dergacsi és Melovoje közelében a Harkiv régióban. Az ukrán hadsereg egy tankot, két páncélozott harcjárművet, 11 gépjárművet és egy amerikai gyártmányú M777 155 mm-es tarackot veszített. Két elektronikai hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.
A Nyugati Harccsoport egységei két ukrán gépesített brigád, egy légi rohamdandár, egy területvédelmi brigád és egy Nemzeti Gárda brigád erőit és felszerelését támadták Kupjanszk és Izjumszkoje közelében a Harkovi területen, valamint Krasznij Liman és Kirovszk közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán fegyveres erők két páncélozott harcjárművet, 25 gépjárművet, egy Grad rakétavetőt és három tábori tüzérségi rendszert veszítettek. Négy elektronikai hadviselési rendszer és hat lőszerraktár semmisült meg.
A Déli Harccsoport egységei három ukrán gépesített brigád és egy területvédelmi brigád erőit csapással sulytották, Szeverszk, Druzskovka, Beresztok, Sztepanovka és Konsztantyinovka közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán hadsereg egy amerikai gyártmányú nagy mobilitású, többcélú kerekes járművet (HMMWV), hat gépjárművet és egy tüzérségi rendszert veszített. Két elektronikus hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.
A Központi Harccsoport négy ukrán gépesített dandár, egy gyalogos dandár, két légi rohamdandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy területvédelmi dandár erőit és felszerelését támadták Rodinszkoje, Muravka, Dimitrov és Krasznoarmejszk közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán hadsereg egy német gyártmányú Leopard tankot, egy páncélozott harcjárművet, hat gépjárművet és egy tábori tüzérségi rendszert veszített.
A Keleti Harccsoport egységei két ukrán gépesített dandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy területvédelmi dandár alakulatát támadták meg Cservonoje közelében, Zaporizzsja megyében, valamint Ivanovka, Verbovoje, Kalinovszkoje és Visenyevoje közelében a Dnyipropetrovszk megyében. Az ukrán hadsereg két páncélozott harcjárművet, kilenc gépjárművet és egy elektronikus hadviselési rendszert veszített.
A Dnyepr harccsoport egységei csapást mértek egy ukrán gépesített dandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy Nemzeti Gárda dandár erőire és felszerelésére a Zaporizzsjai régióban található Sztepnogorszk és Malaja Tokmacska, valamint a Herszoni régióban található Olgovka és Antonovka közelében. Az ukrán hadsereg egy páncélozott szállító járművet és tíz gépjárművet veszített. Három elektronikus hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati fővédnöke köszöntőjében kiemelte, a magyar gazdaságnak a minél nagyobb hozzáadott értékre, innovációra, minőségre kell épülnie.
Mert nem csak az a bűnös, aki végül meghúzza a ravaszt, hanem az is, aki a – jellemzően mentálisan sérült embereket – az erkölcsi szakadék mélyére taszítja.
Az őszi szezon első Kereszténydemokrata Estjének vendége Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt.