Ukrajna az elmúlt napban mintegy 1440 katonát veszített - Moszkva szerint
2025. szeptember 12. 06:07

Az orosz védelmi minisztérium szerint az Északi Harccsoport egységei két ukrán gépesített brigád, egy rohamodztag és egy területvédelmi brigád erőit találták el Alekszejevka, Szadki, Yunakovka és Mogritsa közelében a Szumi régióban.

Az ukrán hadsereg az oroszországi Északi Harccsoport felelősségi körzetében akár 175 katonát, a Nyugati Harccsoport felelősségi körzetében több mint 230 katonát, a Déli Harccsoport felelősségi körzetében több mint 200 katonát, a Középső Harccsoport felelősségi körzetében több mint 520 katonát, a Keleti Harccsoport felelősségi körzetében több mint 265 katonát, a Dnyepr Harccsoport felelősségi körzetében pedig akár 50 katonát is elveszített.

A minisztérium szerint az Északi Harccsoport egységei két ukrán gépesített dandár, egy rohamosztag és egy területvédelmi dandár erőit találták el Alekszejevka, Szadki, Junakovka és Mogrica közelében a Szumi régióban. Ezenkívül csapást mértek egy ukrán motorizált gyalogos dandár erőire és egy területvédelmi hídra Dergacsi és Melovoje közelében a Harkiv régióban. Az ukrán hadsereg egy tankot, két páncélozott harcjárművet, 11 gépjárművet és egy amerikai gyártmányú M777 155 mm-es tarackot veszített. Két elektronikai hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.

A Nyugati Harccsoport egységei két ukrán gépesített brigád, egy légi rohamdandár, egy területvédelmi brigád és egy Nemzeti Gárda brigád erőit és felszerelését támadták Kupjanszk és Izjumszkoje közelében a Harkovi területen, valamint Krasznij Liman és Kirovszk közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán fegyveres erők két páncélozott harcjárművet, 25 gépjárművet, egy Grad rakétavetőt és három tábori tüzérségi rendszert veszítettek. Négy elektronikai hadviselési rendszer és hat lőszerraktár semmisült meg.

A Déli Harccsoport egységei három ukrán gépesített brigád és egy területvédelmi brigád erőit csapással sulytották, Szeverszk, Druzskovka, Beresztok, Sztepanovka és Konsztantyinovka közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán hadsereg egy amerikai gyártmányú nagy mobilitású, többcélú kerekes járművet (HMMWV), hat gépjárművet és egy tüzérségi rendszert veszített. Két elektronikus hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.

A Központi Harccsoport négy ukrán gépesített dandár, egy gyalogos dandár, két légi rohamdandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy területvédelmi dandár erőit és felszerelését támadták Rodinszkoje, Muravka, Dimitrov és Krasznoarmejszk közelében a Donyecki Népköztársaságban. Az ukrán hadsereg egy német gyártmányú Leopard tankot, egy páncélozott harcjárművet, hat gépjárművet és egy tábori tüzérségi rendszert veszített.

A Keleti Harccsoport egységei két ukrán gépesített dandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy területvédelmi dandár alakulatát támadták meg Cservonoje közelében,  Zaporizzsja megyében, valamint Ivanovka, Verbovoje, Kalinovszkoje és Visenyevoje közelében a Dnyipropetrovszk megyében. Az ukrán hadsereg két páncélozott harcjárművet, kilenc gépjárművet és egy elektronikus hadviselési rendszert veszített.

A Dnyepr harccsoport egységei csapást mértek egy ukrán gépesített dandár, egy tengerészgyalogos dandár és egy Nemzeti Gárda dandár erőire és felszerelésére a Zaporizzsjai régióban található Sztepnogorszk és Malaja Tokmacska, valamint a Herszoni régióban található Olgovka és Antonovka közelében. Az ukrán hadsereg egy páncélozott szállító járművet és tíz gépjárművet veszített. Három elektronikus hadviselési rendszer és egy lőszerraktár megsemmisült.

 TASS/Alexey Konovalov

TASZSZ
