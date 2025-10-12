Zambó Péter: a világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amire jogosan lehetünk büszkék - mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint a 2025. évi Országos Vadásznap szombati ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Zambó Péter kiemelte, az elmúlt egy év rekord gím-, muflon- és dámtrófeái is bizonyítják a magyar vadgazdálkodás sikeres élőhelyfejlesztési, állományszabályozási, korszerű szakmai és génmegőrzési erőfeszítéseinek eredményességét.
Hangsúlyozta, a vadfajok megújuló természeti erőforrást jelentenek, melyek bölcs hasznosítása alapvető fontosságú az ökoszisztéma fenntartása érdekében. Maga a vadászat ennek a fenntarthatósági szemléletű vadgazdálkodásnak a fontos és nélkülözhetetlen eszköze.
Hazánk vadállománya kiemelkedő természeti kincs, melyet meg kell őriznünk a jövő generációi számára. Fontos, hogy egészséges, jó genetikai értékekkel rendelkező vadállományt tartsunk fenn, legyen szó akár a nagy-, akár az apróvadfajokról - húzta alá.
Hozzátette: éppen ezért az ökológiai ismeretekre alapozott vadgazdálkodás során a biodiverzitás megőrzését, az élőhelyek fokozott védelmét, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi szabályzást, a fenntartható gazdálkodást kívánják megvalósítani.
A vadászat szabadidős jelentőségén túl az ökoszisztéma fenntartásának, egészségének, működőképességének, és elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának fontos biztosítéka - mondta Zambó Péter.
A kihívásokról és a jövőbeni feladatokról szólva közölte, a hatékony és összehangolt védekezésnek köszönhetően a ragadós száj- és körömfájásjárványt nagy áldozatok árán sikerült megfékezni, ezért a vírus a nagyvadállományban nem jelent meg.
Kitért arra: az évről évre fokozódó aszályhelyzet miatt elkerülhetetlen feladat a vadászterület hidrológiai viszonyainak javítása. Ez szemléletváltást igényel a vadgazdálkodóktól is.
"Meg kell tanulnunk alkalmazkodni, és olyan vadállományt nevelni, amely maga is alkalmazkodóképes, összhangban él a környezetével. Az alkalmazkodás érdekében a vadgazdálkodóknak együtt kell gondolkodniuk az agrárium és a társadalom szereplőivel, hogy a természeti erőforrásokat hatékonyan elosztva tudjunk megoldást találni a klímaváltozás kihívásaira" - tette hozzá a közlemény szerint Zambó Péter.
Zambó Péter, erdőkért és földügyekért felelős államtitkár beszédet mond a Holdvilág-árok ökoturisztikai fejlesztéseinek átadóján a Pomáz közelében húzódó túraútvonalon 2025. október 1-jén. A Pilisi Parkerdő Zrt. befejezte a Holdvilág-árok természetvédelmi és ökoturisztikai felújítását, így az egyik leglátogatottabb hazai szurdokvölgy biztonságosabban, több élményt kínálva fogadja a természetjárókat. MTI/Kocsis Zoltán
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Rétvári Bence kitért arra is, hogy az év elején indított drogellenes hajtóvadászat eredményeként számos kábítószer-kereskedőt sikerült letartóztatni, és kábítószerhez kapcsolható bűncselekmények száma is jelentősen csökkent.
-
Bakondi György elmondta: az uniós migrációs paktum egyik leglényegesebb rendelkezése a migránsok kvóták szerinti elosztása, azaz, ha ismeretlen személyazonosságú bevándorlók érkeznek, akkor szét kell őket osztani az EU tagállamai között. A tagállamok pénzzel megválthatják a befogadást, ha nincs válsághelyzet, erről viszont az Európai Bizottság dönt.
-
A belügyeinkbe történő külföldi beavatkozás összefonódik egyfajta hazai hazaáruló tevékenységgel, amely már a magyar nemzetbiztonságot veszélyezteti - leplezi le a legszélsőségesebb rasszistákat: a hungarofóbokat Bánó Attila.