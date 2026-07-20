Osztie Zoltán plébános: Magya Péter erkölcstelen

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. július 20. 10:18

Mindenhonnan, erőteljesen hangzik az elvárás: ebben az abszurd, szürreális társadalmi környezetben mutasson utat az egyházi vezetés, ne hallgasson az evangélium szerinti ítéletről a történéseket illetően – írta Osztie Zoltán plébános a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom közösségi oldalán. Megállapította: a jelenlegi miniszterelnök erkölcstelen magatartást tanúsít, a gyűlölet légkörét árasztja a társadalom egészére, és a Tusk-féle forgatókönyvvel kiszolgáltatja az Magyarországot a pénzügyi háttérhatalomnak.

Kedves Testvérek!

Az elmúlt hét eseményei arra indítottak, hogy szóljak a motivációmról, amely természetessé tette, hogy az emlékezetes tüntetésen fölszólaljak. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a történések nem rólam szólnak. Nem én vagyok azok főszereplője, hanem a téma, amely kötelező erővel megnyilatkozásra indít igehirdetőként. Az igehirdetésünk stílusáról, mondanivalójáról van szó, hiszen tapasztaljuk, hogy nem tudjuk megszólítani még a mieinket sem, nyilvánvaló, hogy kiürültek a templomaink. Gyávaságnak ítélem azt az érvelést, amelyből elegünk kellene, hogy legyen, s amelyet utóbb Horn Gyula különös erővel égetett be a társadalom tudatába,

amikor a fiatal szocialistákat diktafonnal küldte be a templomokba, hogy adatot gyűjtsenek a prédikáló papokról,

hogy aztán vádolhassák őket: „az egyház ne politizáljon”. Nem ismeretlen ez, hiszen a püspökök azért beszéltek a szocialista terror évtizedeiben mindig papírból, hogy visszaigazolhatók legyenek a mondottak. Nem tudom, hogy a médiától félnek-e a paptestvérek, vagy más okozza a tartózkodást? A liberális csúsztatást pedig ideje lenne leleplezni, mely szerint a politizálás azonos a közügyekről való tanítással, véleményformálással.

Van-e olyan ügy az egyéni, vagy a közösségi életünkben, amire nézve ne lenne Jézusnak mondanivalója? Ezt pedig nem kell-e hirdetnie az egyház tanítójának? Vagy nem érzi magát a papság jelentős része annak? A vád jogos: miért nem alkalmazza a prédikátor a mindennapokra az evangéliumot, mert az emberek számára nem nyilvánvaló a párhuzam. Éppen az a feladatunk, hogy az összefüggéseket megvilágítsuk. Természetesen az erkölcsi ítéletalkotásnak van politikai dimenziója, amelyből a politikusoknak kell levonniuk a következtetéseket, s melynek politikai programmá való konvertálását számon is kell kérnünk rajtuk.

Benedek pápánk erről a következőket vallja: „Az értelemnek a hit fényében kell tájékozódnia, és a kultúrákat, illetve az azokban megjelenő szokásokat és intézményes formákat a kinyilatkoztatás mércéje szerint kell megítélni.” Ma úgy tűnik, hogy a papság, főként a vezetőink, elszakadtak a hívektől, nem hallják meg kéréseiket, igényeiket, pedig a „szinodális útnak” éppen ez lenne a lényege. Mindenhonnan, erőteljesen hangzik az elvárás: ebben az abszurd, szürreális társadalmi környezetben mutasson utat az egyházi vezetés, ne hallgasson az evangélium szerinti ítéletről a történéseket illetően. Rajtunk keresztül legyen jelen az evangélium szerinti élet, mint alternatíva. Ha mi nem szólunk, átadtuk a terepet az evangéliummal szemben élő erőknek, s ne panaszkodjunk, hogy a közös életünk nem úgy alakul, ahogy azt Jézusunk tanítása elénk állítja. További fejlemény, hogy a jelenlegi Miniszterelnök olyan erkölcstelen magatartást tanúsít, amely megosztja az egész, amúgy is ellenséges légkörben élő társadalmat.

Nem mi osztottuk meg azt, hanem az a magatartás, amely mindig az ellenkezőjét mondja a valóságnak. A házasság és a család szentségének képviselete helyett „konszenzuális szexuális kapcsolatban” él, s a gyűlölet légkörét árasztja a társadalom egészére, stílusmintát szolgáltatva ezzel.

A Tusk-féle forgatókönyvvel szolgáltatja ki az országot a pénzügyi háttérhatalomnak, amely kimeríti a hazaárulás teljes körét.

Vajon nem erkölcsi ügyek ezek a javából?! Folytathatnánk tovább a gender ideológia képviseletével, a szívhangrendelet eltörlésével, a személyi méltóság megalázásával, a köztársasági elnök jogellenes elmozdításával, a terrorral történő tisztogatással, a közmédia szakmailag professzionális szereplőinek eltávolításával, akik pusztán kulturális értéket teremtettek, a déli haragszó eltörlésével…

Vajon nem elég-e ezekből egy is ahhoz, hogy a kinyilatkoztatásból fakadó erkölcsi ítéletnek megfelelően fölemeljük a hangunkat? Vétkesek közt cinkos, aki néma! Ehhez Szent Ágostontól származó idézetet szeretnék föleleveníteni, amely a zsolozsma imádságból való, a XIV. vasárnap olvasmányos imaórájából: „Kétségbeejtő az olyan ember, aki nem annyira saját bűneit nézi, de annál inkább vájkál a másokéban. Szimatolja, de nem azért, hogy javítson rajta, hanem mert marni akarja. Mivel magát, nem tudja tisztára mosni, ezért inkább másokat igyekszik bemocskolni. Mi ne így tegyünk…”

Még egy igaztalan fölvetésre kell választ adnunk: a történelmi keresztény egyházak, s azon belül a katolikus egyház függő viszonyban élt az előző kormány alatt, a választásokkal kegyelmi időszak köszöntött be, amely megnyitja az utat az öngondoskodó függetlenség felé. Először is számomra kegyelmi pillanatnak számít az átváltoztatás szavaival megvalósuló krisztusi jelenlét, a Szentlélektől az imádságban kapott ihlet… Másodszor sajnálom azokat, akik függő viszonyba kerültek a megelőző időszakban. Igaz, hogy az Orbán-kormány idejében sok lehetőséget kaptunk a templomaink és egyéb intézményeink restaurálására, közösségi programok megvalósítására Kárpát-medence szerte.

3800 templomot újítottunk fel és 200 újat építettünk!!!

Aki félt, hogy ezáltal függő viszonyba kerül, miért fogadta el a támogatást, vagy miért nem utalta vissza a fizetéskiegészítést, illetve a kistérségi támogatást, mért élt a pályázati lehetőségekkel? Tisztességtelen most, utólag vádaskodni. Magam szövetséges kapcsolatban voltam az előző vezetéssel a fentiek miatt, de soha nem „nyújtott be számlát”, vagy nem befolyásolta, hogy mit prédikáljak, hogyan vélekedjek. Soha nem pénzt kaptam, hanem munkát. Végül egy összegző belátás. Az előző Miniszterelnök és kormánya iránti kritika és gyűlölet egyetlen kimondott és állandóan bizonygatott oka a korrupció, a gazdasági visszaélések és a Fidesz-KDNP közeli kiskirályok gátlástalan pénzéhsége. Mindezt ismerjük, korábban is helytelenítettük és számonkérésre érdemesnek ítéljük. A primitív, puszta irigységből fakadó érveléssel természetesen nem foglalkozunk, hogy tudniillik miért utazott egy kormánytag repülővel a tárgyalásra; miért jár vadászni; miért épített magának kastélyt; miért utazott a világbajnokságra; miért fogadta az idegen delegációkat a Várban, reprezentatív körülmények között…

Ha ezek többsége egy átlag állampolgárnak megengedett, akkor egy kormánytagnak vajon miért nem? Azt is tudja minden gondolkodó és nem önérdektől fűtött ember, hogy a politikához pénz kell, hogy minden politikai erőnek gazdasági potenciállal is kell rendelkeznie, amit vállalkozók biztosítanak. Számomra, számunkra azonban nem a pénz, a gazdaság a súlyponti kérdés. Mellesleg hazugság, hogy az Orbán-kormány és maga a Miniszterelnök ellopta az Országot és tönkretette azt. Ami számunkra döntő, a lényeg ugyanis az ettől különböző kiindulópontban van.

A teljesítmény döntő ügyei a mérvadóak: a keresztény értékrenddel való közösségvállalás; a történelmi keresztény egyházakkal való szövetségi viszony ápolása; az identitáspillérek (Isten, haza, család) védelme és megerősítése; a nemzet egységének és szuverenitásának biztosítása; a béke álláspontja; a háttérhatalomtól való szabadságunkért folytatott küzdelem; a menekültek befogadása és ellátása, de a ránk szabadított migrációs áradat megállítása; az átlagember jóléte és a közösségek megerősítése; a magyar vidék támogatása; védelem minden emberellenes támadással szemben, mint amilyen például a gender, a pride és annak képviselői…

Ezek azok az értékek, amelyek mentén az ember élete egyénileg és közösségileg hosszú távon kibontakozhat, minden más esetben a civilizációs hanyatlás elkerülhetetlen. Ennek a megakadályozása közös ügyünk.

Kérem a paptestvéreket és minden magát kereszténynek vallót, aki nem ítéletére kívánja viselni ezt a nevet, hogy ne hallgasson többé, ne féljen és képviselje az evangélium szerinti ítéletalkotást és magatartást!