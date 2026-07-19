Európa-bajnokok lettek a junior kéziseink: a svédeket nyomtuk le Kolozsváron

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2026. július 19. 21:09

A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében.

Eredmény, döntő:

Magyarország-Svédország 34-32 (16-15, 28-28, 30-30) - hosszabbítás után

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában - amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését -

Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A döntőben a magyar válogatott végig kiegyenlített küzdelmet vívott a svédekkel, akik kettőnél több góllal egyetlen pillanatra sem tudtak ellépni a riválistól.

A ráadást, és különösen annak második felét jobban bírták idegekkel a nagyszerűen és olykor

hősiesen védekező mieink, akik így végül kétgólos különbségű sikert arattak.

A magyarok a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zárták a csoportkört.

A középdöntőben 40-24-re kikaptak Svédországtól, de nyertek a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatták, így 1998 és 2004 után harmadszor jutottak a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon. Előbb bronzérmesek, utóbbi alkalommal negyedikek lettek, vagyis először játszhattak döntőt.