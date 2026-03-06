Aranyvécékre vitték-e a készpénzt hazánkon keresztül Kijevbe?

Szerző: MTI

2026. március 6. 13:35

A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt "jogosan adódik a kérdés, hogy

nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó"

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy "megdöbbentő bűncselekmény" gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon.

"Január óta összesen

900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon"

- tudatta.

"Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy

a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik,

miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül" - folytatta.

"Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében

olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz.

Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt,

ez kinek a pénze?"

- tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg

ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.

"Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó" - vélekedett.

"Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni" - összegzett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután

csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő

akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.