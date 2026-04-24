A Magyar Rektori Konferencia konstruktív együttműködésre kész az új kormánnyal

Szerző: MTI

2026. április 24. 13:04

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) konstruktív együttműködéséről kívánja biztosítani az új magyar kormány pénteken megnevezendő oktatási miniszterét, és levélben kéri majd, hogy a további együttműködés lehetőségeiről tárgyaljanak - nyilatkozta az MTI-nek Merkely Béla elnök a testület plenáris ülésének szünetében pénteken Kolozsváron.

Az MRK elnöke elmondta:

az erdélyi kihelyezett ülésen részt vevő kollégák egyetértettek abban, hogy konstruktív együttműködésükről biztosítsák a leendő oktatási minisztert.

Arra a kérdésre, hogy a testület szerint milyen módosításokra lenne szükség a magyar felsőoktatási térben, közölte: "Én azt gondolom, hogy ebben nyitottnak kell lenni. A Magyar Rektori Konferencia

minden jó megoldás mellé tud állni, és partnere tud lenni az új kormánynak".

Az MRK pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári rektori hivatalában, a felújított Bocskai-házban tartja rendes ülését. A tanácskozásra a magyar állami támogatással fenntartott erdélyi magánegyetem fennállásának 25. évében, a jubileumi rendezvények keretében kerül sor.