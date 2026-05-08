A Százak Tanácsának véleménye

Szerző: Gondola

2026. május 8. 07:08

A nemzet szolgálatában három évtizede felelősséget vállaló civil szervezetként – jogot ismerő tagjaink tájékoztatása, állampolgári felelősségünk és erkölcsi meggyőződésünk alapján – hívjuk fel a társadalom figyelmét a következőkre:

Alaptörvényünk – a 12. cikk (1) bekezdésében – védelmezi a Szent Koronához legközelebb álló személyt, és kinyilvánítja hogy

„A köztársasági elnök személye sérthetetlen”,

mert ő őrködik az államszervezet demokratikus működése felett (Alaptörvény, 9. cikk. /1/).

Alkotmányos berendezkedésünk egyik eszköze a fékek és ellensúlyok érvényesítése, aminek szellemében – más demokratikus országok gyakorlatához hasonlóan –

sok állami intézmény vezetése nem igazodik a kormányzati ciklusokhoz.

Alaptörvényünk egyértelműen felszólít a teljhatalom elérésére irányuló törekvések megfékezésére: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton

mindenki jogosult és köteles fellépni.”

(Alapvetés C /2/ cikk)

A kétharmados választási győzelem nem jogosít fel egy politikai pártot Alaptörvényünk megsértésére, mert ezzel súlyosan sérül a közbizalom, melynek helyreállításán kellene dolgoznunk..



a Százak Tanácsa