Felfüggesztett halálbüntetést kaptak Kína volt védelmi miniszterei korrupció miatt

2026. május 7. 16:04

Két évre felfüggesztett halálbüntetést szabott ki a kínai katonai bíróság Vej Fong-ho és Li Sang-fu korábbi védelmi miniszterekre korrupció miatt - jelentette a kínai állami média csütörtökön.

A bíróság megállapítása szerint mindkét politikus kenőpénzek elfogadásában és jogellenes juttatások biztosításában vett részt. Az ítélet értelmében életük végéig eltiltják őket a közügyekben való részvételtől, személyes vagyonukat pedig elkobozzák.

A két egykori miniszter korábban a kínai Központi Katonai Bizottság tagja és államtanácsos is volt. Vej Fong-ho 2015 és 2017 között a kínai rakétaerőket vezette.

Li Sang-fut már 2024 júniusában kizárták a Kínai Kommunista Pártból. A vizsgálat szerint súlyosan megsértette a politikai és szervezeti fegyelmet, tisztségét kihasználva jelentős összegeket fogadott el kenőpénzként, valamint saját és mások számára próbált előnyöket szerezni.

Vej Fong-ho ellen 2023-ban indult vizsgálat. A hatóságok szerint „hatalmas mennyiségű pénzt és értéktárgyat” fogadott el, továbbá jogtalan előnyökhöz segített másokat személyzeti ügyekben.

Az elítélteknek a két éves próbaidőt börtönben kell eltölteniük. A kínai joggyakorlat szerint az ilyen felfüggesztett halálbüntetéseket gyakran életfogytiglani szabadságvesztésre módosítják, amennyiben az elítéltek nem követnek el újabb súlyos bűncselekményt.

Hszi Csin-ping kínai elnök 2012-es hatalomra kerülése óta átfogó korrupcióellenes kampány zajlik az országban, amely különösen a hadsereget érinti. Az elmúlt években több magas rangú katonai vezető és tábornok ellen is eljárás indult korrupció miatt.