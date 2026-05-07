Aranyat érő májusi eső érkezik: enyhülhet az aszály, de nagy lehűlés csap le Magyarországra

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 7. 16:39

Több hullámban érkezhet csapadék a következő napokban, ami enyhítheti a súlyos aszályt. A nyárias meleg után azonban jövő héten markáns hidegfront hoz lehűlést.

A délnyugatira fordult áramlással szerda estétől végre megérkezett az úgynevezett „aranyat érő” májusi eső Magyarországra, és a következő napokban újabb csapadékhullámokra is van esély – közölte csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat szerint a jövő hét közepéig az ország nagy részén 10 millimétert meghaladó csapadék hullhat, ugyanakkor a záporos jelleg miatt jelentős területi különbségek alakulhatnak ki. Az érkező eső ugyanakkor kulcsfontosságú lehet, mert az ország nagy részét súlyos aszály sújtja, amely már komoly károkat okozott a mezőgazdaságban.

A szakemberek szerint az elmúlt 30 napban az ország túlnyomó részén mindössze 0–5 milliméter eső esett, miközben a 90 napos csapadékhiány a Tiszántúlon már a 80 millimétert is meghaladja. A talaj felső rétege rendkívül száraz, sok helyen poros, és a mélyebb rétegek nedvességtartalma is kritikusan alacsony.

A helyzet különösen az Alföldön és a Mezőföldön súlyos, ahol a talaj a nyári aszályos időszakokat idézi. Az őszi vetések állapota romlik, az őszi búza fejlődése megtorpant, a repce pedig virágzásának legfontosabb szakaszában maradt csapadék nélkül.

A nyári kapás növények vetése is nehéz körülmények között zajlott: a magok sok helyen teljesen száraz talajba kerültek, emiatt az állományok öntözés nélkül gyengén vagy egyáltalán nem keltek ki.

A gyümölcstermesztők helyzetét tovább rontották az áprilisi és május eleji fagyok. Több térségben teljesen elfagyott a szőlő, de jelentős károk keletkeztek a kajszi-, őszibarack-, szilva-, cseresznye-, meggy- és dióültetvényekben is. Sok helyen az akácállományokat sem kímélte a hideg.

Közben az időjárás rendkívül szélsőségesen alakult az elmúlt napokban. Múlt pénteken még többfelé fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, kedden viszont már 30 fok körüli nyári meleg alakult ki.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn még 24–29 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani, kedden azonban markáns hidegfront érkezik. Szerdára már csak 13–18 fok valószínű, vagyis néhány nap alatt jelentős lehűlés következhet be.