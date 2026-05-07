Szerző: MTI/Gondola

2026. május 7. 13:05

A TV2 vezérigazgatója megerősítette: megszűnik a Tények hírműsor, a csatornánál teljes átszervezés és új hírszolgáltatási struktúra jön.

Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora – erősítette meg a 444.hu értesülését Vaszily Miklós, a csatorna elnök-vezérigazgatója. A médiavezető szerint a TV2 teljes szerkezeti és működési átalakításon megy keresztül, amelynek része az infotainment műsorok megújítása is.

Vaszily Miklós a portálnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a változtatásokra elsősorban a Tények márkaértékének gyengülése miatt van szükség. Mint fogalmazott, a cél az, hogy az újonnan induló brandek révén a TV2 a jövőben az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson.

A 444.hu információi szerint az átalakítás a Napló című magazinműsort is érintheti, bár ennek részleteiről egyelőre nem közöltek további információt. A csatorna vezetője már a hét elején, a Media Hungary konferencián jelezte, hogy teljes átszervezés és konszolidáció várható a TV2-nél. Akkor arról beszélt, hogy a jelenlegi struktúra átalakítása elkerülhetetlenné vált.

A Tények 1997-ben indult, és közel három évtizeden át a TV2 egyik meghatározó műsora volt.

A TV2 egyelőre nem közölte, hogy pontosan mikor szűnik meg a Tények, illetve milyen új műsorok válthatják fel a csatorna ikonikus híradóját.