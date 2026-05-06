Globális bizalmi válság a médiában: Franciaország, Japán és az USA az élmezőnyben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 6. 09:34

Egy friss nemzetközi felmérés szerint több országban is jelentős a mainstream média iránti bizalmatlanság, különösen Franciaországban és Japánban.

Jelentős különbségek mutatkoznak a médiába vetett bizalom terén világszerte - derül ki a Statista Consumer Insights friss felméréséből.

A kutatás szerint a vizsgált 31 ország közül Franciaországban a legmagasabb a mainstream médiával szembeni bizalmatlanság. A megkérdezett franciák 31 százaléka mondta azt, hogy nem bízik az országában működő hagyományos médiában.

Hasonlóan szkeptikusak a japán válaszadók is, ahol tízből hárman nyilatkoztak így. Az Egyesült Államokban ez az arány 29 százalék.

Az Egyesült Királyságban valamivel alacsonyabb, de még mindig jelentős a bizalmatlanság mértéke, míg Németországban a válaszadók mintegy egynegyede osztja ezt a véleményt.

A lista másik végén olyan országok állnak, ahol kisebb arányban kérdőjelezik meg a média hitelességét. Mexikóban a megkérdezettek 19 százaléka, Indiában pedig mindössze 16 százalék mondta, hogy nem bízik a mainstream médiában.