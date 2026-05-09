Alaptörvény-módosítást kezdeményezett a Mi Hazánk////**

Szerző: MTI

2026. május 9. 12:12

A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom - tudatta Novák Előd frakcióvezető-helyettes szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Novák Előd

célként "a politikusbűnözés visszaszorítását" jelölte meg,

és a képviselők önkorlátozásának fontosságát hangsúlyozta.

Úgy értékelt: a mentelmi jog egy idejétmúlt politikusi privilégium. Mi komolyan gondoljuk azt, ami az Alaptörvényben áll: "A törvény előtt mindenki egyenlő" - fogalmazott, hozzátéve: a képviselők felelőtlensége helyett itt az ideje az elszámoltatásnak.

Azt is jelezte: a ciklus első ellenzéki törvényjavaslatával kezdeményezték

"a Covid-diktatúra nyomába lépett rendeleti kormányzás",

a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a parlamenti választási rendszer arányosabbá tétele érdekében.