Amerika is újabb nagy összegű támogatást küld Ukrajnának, a háború folytatódik

Szerző: Gondola

2026. április 30. 09:36

A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását – közölte Pete Hegseth hadügyminiszter.

A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán, kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik.

Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is megerősítette, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette: az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába, "attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből". Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének (European Command) tanácsát is.