Az amerikai alelnök látogatása miatt Budapesten forgalomkorlátozásra kell számítani

Szerző: Gondola

2026. április 7. 08:36

Az amerikai alelnök budapesti látogatása miatt április 6. és 8. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a delegáció mozgása idején szakaszos útlezárások lesznek, elsősorban a repülőtér és a belváros, valamint a budai hegyvidék között.

A lezárások több fő útvonalat érintenek, köztük az Andrássy utat, a Lánchidat, a budai Vár környékét és a Zugligeti utat, különböző időpontokban április 7-én és 8-án. Emellett számos helyen megállási tilalom lép életbe, a lezárt útvonalakat keresztező utcákat is ideiglenesen elzárják, és az érintett taxiállomások sem működnek.

A korlátozások a közösségi közlekedést is jelentősen befolyásolják: több buszjárat terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik, egyes járatok – például a budavári buszok – ideiglenesen leállnak, és az Andrássy út lezárásakor az M1-es metró sem jár. A Budapesti Közlekedési Központ az M2-es, M3-as és M4-es metró használatát javasolja, valamint azt, hogy az utasok a megszokottnál korábban induljanak el.

A repülőtér környékén is időszakos lezárások várhatók, ami a reptéri buszjáratokat is érinti, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi információkról.