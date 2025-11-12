Az Advent Bazilika jubileumi fényfestéssel, a Vörösmarty téri karácsonyi vásár új fényinstallációkkal várja a közönséget

A 15. Advent Bazilika jubileumi fényfestéssel, a Vörösmarty Classic Xmas pedig új fényinstallációkkal, valamint számos ünnepi programmal, kézműves- és gasztrokiállítókkal, maximalizált árú ételekkel és 1600 forintos menüvel várja péntektől a látogatókat.

A szervezők MTI-hez eljuttatott keddi közleményében kiemelik, hogy a karácsonyi vásárok Budapest ünnepi központjai. Mint írják, céljuk, hogy a klasszikus karácsonyi tradíciókra építve, széles kínálatot biztosítva mindenki számára elérhető, minőségi élményekkel tegyék felejthetetlenné az ünnepi időszakot.

Az Advent Bazilika a Szent István téren fogadja a látogatókat, ahol a csillagos égboltot idéző fényháló és a csaknem 12 méter magas karácsonyfa mellett megújul a vásár ikonikus eleme, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés.

A szervezők korszerűbb és erősebb fényerejű technikát használnak, amellyel a korábbiak mellett egy új fényvetített filmet is bemutatnak, amely a 120 éves Szent István-bazilika történetéről szól. A fényfestés-vetítéseket a látogatók minden nap 17 óra 30 perctől, fél óránként nézhetik meg.

A zenei programok kóruskoncertekkel egészülnek ki. A vásár bejáratánál új üdvözlőkapu várja az érkezőket, a Bajcsy-Zsilinszky út felé fényalagút vezet. A vásár területén a többnyelvű selfie-automata mellett új selfie-pontokat is kialakítanak. A vendéglátó egységeknél a tájékozódást cégérek segítik, a gasztronómiai élményt pedig egységes étkészletek és elviteles dobozok teszik teljessé - írják.

A szervezők kiemelik, hogy

a Vörösmarty téren az idén is a Vörösmarty-szobrot óvó átlátszó "hógömb" lesz a központi térelem, amelyen belül új, fényshow élményt nyújtó szobormegvilágítást alakítottak ki. Megújul a tér világítása is: a díszeken túl egyedi fénymegvilágítást kap az élő karácsonyfa, és a téren álló fák mindegyikét külön fényinstalláció díszíti.

A vásár multimédiás LED-falán a látogatók mozgásérzékelős, AI-generált animációkat vezérelhetnek - írják, hozzátéve: a felületen Vörösmarty-idézetek is megjelennek több nyelven.

A szobor körüli márványkaréjon párnázott ülőhelyeket alakítanak ki. A téren szintén új selfie-pontok, cégérek és a vásár arculatához illő étkészletek várják a látogatókat, az ingyenes kisvasút pedig egy új, Vörösmarty tér nevű megállót kap.

Mindkét helyszínen, minden nagykonyhánál elérhető lesz egy-egy étel 1600 forintos fix áron. Maximalizált áron lesz kapható a vásárokban a sima lángos, a sajtos tejfölös lángos, a töltött káposzta, a kolbász kenyérrel és mustárral, valamint a sima forralt bor.

Tematikus gasztrohétvégéket is tartanak, ahol a kiállítók többek között 2000 és 2500 forint között megvásárolható fogásokkal készülnek. A tematikák között libaételek, disznó csülök, halak, édességek, pörkölt és gulyás, töltött káposzták és alkoholos ételek kaptak helyet. Az Advent Bazilikánál január 1-jén lencsenap zárja a sort.

A vásárok hangulatához kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner termékeket kínáló alkotók is hozzájárulnak egyedi, kézzel készített munkáikkal.

A Szent István téren idén is helyet kap a betlehemi jászol és a monumentális adventi koszorú, ahol vasárnaponként ünnepélyes gyertyagyújtásokat tartanak. Mindkét vásár jótékonysági akciókkal is készül.