Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformját szorgalmazza a spanyol kormányfő

Szerző: MTI

2026. április 18. 17:05

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformját szorgalmazta a spanyol miniszterelnök szombaton Barcelonában, a 15 ország vezetőjének és kormányzati szereplőjének részvételével megrendezett IV. Demokráciavédelmi Csúcstalálkozón.

"Ma az erő alkalmazásának veszélyes normalizálódását látjuk. Társadalmainkban növekszik az egyenlőtlenség és a dezinformáció.

Fennáll a veszélye annak, hogy a demokrácia kiüresedik belülről.

Nem elég ellenállni, javaslatokat kell tennünk, vezető szerepet kell vállalnunk, be kell bizonyítanunk, hogy a demokrácia megerősíthető" - fogalmazott Pedro Sánchez.

A spanyol miniszterelnök szerint ennek érdekében a multilaterális rendszernek meg kell újulnia, hatékonyabbá, átláthatóbbá, reprezentatívabbá kell válnia. Ennek szellemében kell megreformálni az Egyesült Nemzetek Szervezetét is, továbbá

itt az ideje, hogy a szervezetnek nő vezetője legyen.

"Ez nemcsak az igazságosság, hanem a hitelesség kérdése is" - jegyezte meg.

Pedro Sánchez beszélt arról, hogy a demokráciát nem lehet magától értetődőnek tekinteni, védelme érdekében a digitális kormányzás révén küzdeni kell a dezinformáció és a szélsőségek ellen, valamint az egyenlőtlenség leküzdéséért elő kell mozdítani a társadalmi igazságosságot is.

"Itt az ideje, hogy az elkötelezettségtől az összehangolt cselekvés felé haladjunk, megerősítsük a szövetséget, eredményeket érjünk el, és

újjáépítsük a reményt társadalmainkban"

- hangsúlyozta.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök felszólásásában bírálta az ENSZ-t, amiért "hallgat", amikor

a második világháború óta nem volt annyi fegyveres konfliktus egy időben a világban, mint most.

"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt állandó tagjának össze kell ülnie, hogy megváltoztassa viselkedését. Nem ébredhetünk fel minden reggel, és nem fekhetünk le minden este egy elnök világfenyegető és háborút üzenő tweetjére" - jelentette ki, egyértelműen Donald Trump amerikai elnökre utalva.

A brazil elnök aggodalmának adott hangot a Kuba körüli események miatt, és - meg nem nevezve az Egyesült Államokat -követelte a sziget elleni blokád megszüntetését.

"Hagynunk kell, hogy a kubaiak éljék az életüket"

- tette hozzá.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök, aki 2024-es megválasztása óta először járt hivatalosan Spanyolországban és Európában is, szintén tiltakozott a Kubát fenyegető katonai beavatkozás ellen. "A mai napig hiszünk abban, amikor erről a kis karibi szigetről beszélünk, hogy egyetlen nép sem kicsi, hanem inkább nagy és sztoikus, amikor a szuverenitását és a teljes élethez való jogát védi" - fogalmazott.

Felszólalásában kifejtette:

a demokrácia azt jelenti, hogy a szeretetet a gyűlölet fölé helyezzük,

a nagylelkűséget a kapzsiság, a testvériséget pedig a háború fölé.

Ismertette javaslatát, miszerint a globális fegyverkezési kiadások 10 százalékát, "több milliárd dollárt" inkább több millió hektárnyi terület újraerdősítésére kellene fordítani egy globális program keretében. "A háború helyett teremtsünk békét, fakasszunk életet!" - tette hozzá.

Az elnök felajánlotta, hogy a csúcstalálkozót jövőre Mexikóban rendezzék meg.

Az eseményre érkezve számos európai vezető nyilatkozott a sajtónak a tanácskozás jelentőségéről.

Catherine Connolly ír elnök szerint elgondolkodtató ,"hogyan jutottunk el odáig, hogy konferenciát kell tartanunk a demokrácia védelmében". Mint mondta,

elfogadhatatlan a háború normalizálása,

ezért a békéért kell dolgozni ezen a fórumon is.

Andreas Babler osztrák alkancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke szerint azért van szükség az ilyen tanácskozásokra, hogy politikai választ adjanak a globális katonai eszkalációra, és "ellensúlyként szolgáljanak az autoriter szélsőjobboldali szövetségekkel szemben".

David Lammy brit kormányfőhelyettes is hangsúlyozta a progresszív erők fontosságát. "A kihívások ellenére is a remény és a lehetőség ideje ez" - jegyezte meg.

A demokrácia védelmében meghirdetett tanácskozást először 2024-ben rendezték meg New Yorkban, a magukat progresszívként megnevező vezetők azóta kétszer találkoztak: egyszer a chilei Santiagóban, legutóbb pedig újra New Yorkban.

A csúcstalálkozóval párhuzamosan Barcelona ad otthont a

Globális Progresszív Mobilizációs Fórum

kétnapos rendezvényének, amelyen több mint száz politikai párt képviselteti magát több mint háromezer résztvevővel.