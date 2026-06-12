Az Építők napján mintegy félmillió nagy tudású, felelős szakembert köszöntenek

Szerző: Gondola

2026. június 12. 06:05

Hagyományosan minden év június első vasárnapja az Építők Napja. 2026-ban a június 12-i központi ünnepségen kerül sor a szakmai teljesítmények elismerésére, kitüntetések átadására, az ágazatban dolgozók köszöntésére - írja a Gondolához eljuttatott közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a köztestületi kamarák és a tudományos egyesületek közösen köszöntik ezen a napon az építésgazdasági értéklánc minden résztvevőjét.

Csak

az építőipar 372 ezer főt foglalkoztat tartósan. Kiegészítve az értékláncot alkotó építőanyagiparral, az építőanyagkereskedőkkel, valamint az oktatás- és tudományos élet képviselőivel, fél millió kolléga

munkáját szeretnénk megköszönni. A teljes értéklánc az ország termelési értékének 14%-át adja, ami mindenképp kiemeli és húzó ágazattá teszi az építésgazdaságot, még akkor is, ha a 2026. év egy nehéz esztendő a szakma számára. Ebben az évben is várhatóan 8.500 Mrd Ft teljesítménye lesz az építési ágazatnak.

Köszönet a közös teljesítményért! Az elmúlt év kihívásokkal teli gazdasági környezetben zajlott, amelyet a mérséklődő, bizonytalan kereslet, valamint az ágazat alkalmazkodóképességének folyamatos próbája jellemzett. Mindezek ellenére

az építőipar szereplői kitartásról, szakmai felkészültségről és innovációs képességről tettek tanúbizonyságot,

ahogy azt az Építőipari Mesterdíj Alapítvány által tavaly átadott Építőipari Nívódíjak is alátámasztják. A teljesség igénye nélkül, nívódíjat kapott többek között a Kimpton BEM Budapest, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak – Kenu Akadémia, a MET Aréna, a Schneider Electric dunavecsei Duna Smart Power Systems üzeme, a Balaton siófoki levezető rendszerének korszerűsítése, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székháza műemlékvédelmi rekonstrukciója.

„Minőségi megrendelő nélkül nincs minőségi építőipar” – ez a gondolat iránytűként szolgál az ágazat számára. Az igényes megrendelők egyre inkább olyan megoldásokat várnak, amelyek fenntarthatóak, körforgásos szemléletűek, innovatívak, energiahatékonyak és környezetbarátok. Az építésgazdasági értéklánc minden szereplőjének alkalmazkodnia kell ezekhez az elvárásokhoz. A digitalizáció – különösen a BIM-alapú tervezés és kivitelezés – egyre meghatározóbbá válik, hozzájárulva a minőség javításához és a hatékonyság növeléséhez.

Az ágazat 2026-ban is kihívások előtt áll. Az egész építésgazdasági értéklánc szereplői számára továbbra is a hatékonyság javítása a legnagyobb feladat. A hatékonyság javításához a megrendelői környezet azzal tud hozzájárulni, ha valós versenyhelyzetbe hozza az ágazatot. Különösen igaz ez az állami építési beruházások kiszélesedő, valós versenyt mutató eljárásainak hatékonyságot javító szerepére. Ennek elemei a projektek jobb előkészítése, a költségcsökkentés, a képzés, a munkaerő kiváltásának módozatai, az együttműködési készség-képesség fejlesztése.

A fenntarthatóság, a hulladékgazdálkodás, a zöld építés, a digitalizáció és a technológiai korszerűsítés a keresletkorlátos piaci körülmények között nagy kihívás

elé állítja az ágazatban vállalkozókat!

Mindezekhez kívánunk kitartást a szakmától, és tudatos megrendelők sokaságát, akik mindezt igénylik és kérik az ágazattól! Az Építők Napján köszönetet szeretnénk mondani az építőiparosok családtagjainak is, akik hátteret adnak a hétköznapi munkánkhoz! - zárul a Gondolához eljuttatott ünnepi ÉVOSZ-közlemény.