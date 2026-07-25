Labdarúgó NB I - Hajrágóllal egyenlített Kisvárdán a Honvéd

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 25. 23:54

Az élvonalba három év után visszatérő Kispest-Honvéd a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott az előző idényben nyolcadik Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának szombati mérkőzésén.

Mindkét csapat új vezetőedzővel vágott neki a szezonnak,

a kisvárdaiakat Supka Attila, míg a fővárosiakat a svájci-olasz Maurizio Jacobacci irányítja.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Kisvárda Master Good - Kispest-Honvéd FC 1-1 (0-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Káprály

gólszerzők: Herc (53.), illetve Baki (88.)

sárga lap: Csontos (48.), Boldor (75.)

Kisvárda:

Popovics - Osztrovka (Szőr, 69.), Radmanovac, Oláh, Soltész - Mbock - Bíró (Mesanovic, 76.), Melnyik, Herc (Nagy K., 86.), Balogun (Novothny, a szünetben) - Jordanov (Matanovic, a szünetben)

Kispest-Honvéd:

Tujvel - Kállai, Baki, Boldor (Pekár, 79.), Hangya - Somogyi Á., Csontos - Zuigéber, Szamosi (Pinte, 92.), Somogyi T. (Medgyes, a szünetben) - Alic (Gyurcsó, 79.)

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat. A Kisvárda már a saját térfelén letámadta ellenfelét, de aztán a Honvéd fokozatosan átvette az irányítást és sokkal többet birtokolta a labdát. Ez a fölény azonban helyzetekben nem mutatkozott meg, sőt, a hazaiak játszottak veszélyesebben.

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– Soltész lövésénél már fektében lábbal nagyot védett. A játékrész hajrájában a vendégek is szépen szövögették a támadásaikat, volt is kaput eltaláló lövésük, de Popovics a helyén volt. Az első félidőt Mbock mintegy 25 méteres próbálkozása zárta, amely után a labda a keresztlécről pattant vissza.

A szünet után agresszívebben letámadta a fővárosiakat a Várda, s ennek hamarosan meg is lett az eredménye, a csereként beállt Matanovic passzát ugyanis az új igazolás, szlovák Herc gólra váltotta.

A vezetés megszerzése után is lendületben maradtak a házigazdák, többször betörtek a 16-oson belülre, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A kispestiek is kísérleteztek, változatos volt a játék.

A hajrában sorra vezette a támadásokat a vendégcsapat, beszorította riválisát,

de igazi nagy helyzetet sokáig nem sikerült kialakítania.

Az utolsó percekben aztán góllá érett a nyomás, a Honvéd egy szögletet követően megérdemelten egyenlített. A végén még mindkét együttes megpróbálta megszerezni a három pontot érő gólt, de maradt a döntetlen.