Forma-1 Nagydíj - Norrisé a pole pozíció a Körmagyaron

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 25. 19:09

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt.

Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja a startot.

A nemzetközi szövetség (FIA) azonban szombat késő délután bejelentette, hogy Hamiltont három rajthelyes büntetéssel sújtja, mert feltartotta az ausztrál Oscar Piastrit (McLaren) az időmérő harmadik szakaszában.

Így végül Leclerc rajtol a második, az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a harmadik, Piastri a negyedik, Hamilton pedig az ötödik helyről.

Az időmérő első szakaszában igazán nagy meglepetés nem történt, ugyanakkor a jelentős fejlesztésen átesett Aston Martinnal a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando

Alonso továbbjutott a második részbe, ez pedig a brit istálló idei kínlódása szempontjából mindenképpen előrelépésnek tekinthető.

A rajtrács utolsó sorát a papírformának megfelelően az újonc amerikai istálló, a Cadillac versenyzői "bérelték ki", mellettük az egyelőre kifejezetten gyenge hétvégét teljesítő Williams duója, valamint Oliver Bearman révén az egyik Haas, illetve a másik Aston Martinnal Lance Stroll maradt le a folytatásról.

A második etapban szintén nem látott semmi meglepőt a közel telt házas mogyoródi közönség, ugyanakkor a nagycsapatok nyolc versenyzője mellett kiadó két pozícióért nagy küzdelem zajlott a középmezőny tagjai között. Ebben a tekintetben a 15 perces szakasz hajrájában a brit Arvid Lindbladnak sikerült jó időt autóznia a Racing Bullsszal, s így hetedikként továbbjutnia. Az utolsó bejutó pozíciót a rutinos német Nico Hülkenberg (Audi) foglalta el az etap végén, így ő is készülhetett a pole pozíció sorsáról is döntő utolsó időmérős szakaszra.

A 13 perces záróetap első felében Hamilton autózta a legjobb köridőt, mögötte Norris és Leclerc volt a sorrend. Az utolsó percekben aztán

mindenki megpróbált még javítani, de ez Norrison kívül senkinek nem jött össze.

A brit címvédő ugyanakkor végül a több mint egy tizedmásodperces hátrányát 12 ezredmásodperces előnyre változtatta, ezzel 2024 után másodszor szerzett pole pozíciót Mogyoródon.

Az időmérő leintését követően George Russellt a csapatrádión arra kérték, hogy azonnal állítsa le az autóját, így a brit versenyző a célegyenes végén félrehúzódott, de már nem hajtott be az aszfaltozott bukótérbe, hanem az első kanyar külső ívén "hagyta" a Mercedest.

A győztes Norris az időmérő után közvetlenül elmondta: nagyon boldog, hogy ismét az élről rajtolhat majd, főleg annak fényében, hogy a Ferrarik egész hétvégén gyorsak voltak.

"Hoztunk pár fejlesztést Magyarországra,

de egyelőre nehéz megmondani, mennyit segítettek. Egész nap megvolt a kellő önbizalmam, jó munkát végeztünk, elégedett vagyok a csapattal" - mondta a McLaren címvédője.

Norris hozzátette: bár most ő van a legjobb helyzetben, a mögötte lévők nagyon jó rajtolók, és kíváncsi, ki milyen taktikával versenyez majd vasárnap.

A Mogyoródon nyolcszor győztes Hamilton először gratulált Norrisnak, aki meglátása szerint "nagyszerű kört teljesített".

"Az egész kvalifikáció alatt jól éreztem magam, aztán az utolsó szakaszban elsőnek mentünk pályára, ami nem volt jó döntés, mert nem volt megfelelő a tapadás se nekem, se Charles-nak. Holnap kemény napra számítok, de mivel mi voltunk a leggyorsabbak az egész időmérőn, van okunk bizakodni" - mondta láthatóan csalódottan a hétszeres világbajnok brit versenyző.

Leclerc kiemelte, a megváltozott szélben nem végzett jó munkát, és számára kicsit kaotikus volt a kvalifikáció. Hozzátette, igyekezett felvenni a versenyt az éllovasokkal, de a tempója nem érte el csapattársáét, ugyanakkor úgy érzi, kihozta magából a maximumot.

Norrisnak Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó adta át az első rajtkocka megszerzéséért járó díjat.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A módosított teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

6. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

11. sor:

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)