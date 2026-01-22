Bajnokok Ligája: ismét Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Marsaille ellen

Szerző: Gondola

2026. január 22. 10:37

Szoboszlai Dominikot választották a Marseille–Liverpool (0–3) Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának. A magyar válogatott csapatkapitánya szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést az első félidő ráadásában, miután a sorfal alatt lőtte el a labdát.

A mérkőzésen nyújtott teljesítménye kiemelkedő volt: gólt szerzett, helyzetet alakított ki, 35 sikeres passzt adott, hat labdát szerzett és minden földi párharcát megnyerte. Szoboszlai elmondása szerint tudatos felkészülés eredménye volt a gól, mivel számított arra, hogy a sorfal mögött nem fekszik be védő.

A jelenlegi BL-idényben eddig 7 mérkőzésen 4 gólt és 3 gólpasszt jegyez a negyedik helyen álló Liverpool színeiben. A találkozót Kerkez Milos is végigjátszotta.

A Bajnokok Ligája lebonyolítása és menetrendje: a kieséses szakasz sorsolása január 30-án lesz, a döntőt pedig május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.