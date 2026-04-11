Bakondi György: a vasárnapi választás egyik nagy tétje a migrációs helyzet

Szerző: MTI

2026. április 11. 19:36

A Magyarországon folytatott határvédelmi intézményrendszer fenntartása, a migrációs helyzet a vasárnapi választás egyik nagy tétje - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György elmondta, a migrációs politika 2015 óta biztonságot garantált a magyar emberek számára. Ha ezen változtatnak, az

visszafordíthatatlanul és súlyosan érinti a közbiztonságot, az emberek mindennapi életének biztonságát.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Néppárt frakciója, amelynek a Tisza Párt is tagja, megszavazta a júniusban hatályba lépő migrációs paktumot, mely szerint az illegális bevándorlókat a brüsszeli központban hozott döntés alapján, kvóták szerint szétosztják a tagországok között.

Bakondi György rámutatott, hogy

a 90 milliós Iránban zajló háború elhúzódása miatt jelentős számú menekült indulhat útnak Törökországba,

ahol komoly határőrizetet alakítottak ki, azonban itt valóban a háború elől menekülőkről van szó, akiket be kell fogadniuk, de az onnan tovább indulók a balkáni útvonalon előbb-utóbb Magyarországhoz érnek.

Úgy vélte, a nagyobb nyugati országokban tapasztalható jelenségek, valamint

a Keleti Pályaudvarnál, a bicskei vagy a debreceni menekülttáborban 2015-ben történtek

alapján a migrációs kérdésnek nemcsak segítségnyújtási, vagy menekültügyi, hanem súlyos közbiztonsági összefüggései is vannak.