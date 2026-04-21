Birkózó Eb: döntőbe jutott Vitek Dárius

Szerző: Gondola

2026. április 21. 09:35

Vitek Dárius sikeresen jutott döntőbe a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, miután taktikus, fegyelmezett birkózással legyőzte georgiai, ukrán és azeri ellenfeleit. A 26 éves magyar nehézsúlyú versenyző főként az első szakaszban szerzett előnyt, majd stabil védekezéssel őrizte meg vezetését a szoros meccsen.

A győzelemnek köszönhetően sorozatban harmadik világversenyén biztos érmes, és önbizalommal készül a döntőre, ahol a török legenda, a 12-szeres Európa-bajnok Rıza Kayaalp vár rá. Vitek elmondta, hogy már a mérkőzés előtt is bízott a sikerben, és végül nem is volt szüksége látványos akciókra, mert a taktikus birkózás elegendő volt a győzelemhez.