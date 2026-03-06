BKK: több mint 75 ezer utast ellenőriztek februárban a rendőrséggel közös akcióban

Szerző: MTI

2026. március 6. 08:47

Több mint 75 ezer utast ellenőriztek februárban a főváros több forgalmas járatán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a fővárosi önkormányzati rendészekkel közösen, az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták - tájékoztatta a BKK szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint az akció során az 1-es és az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, a 20E, a 30-as a 30A és a 230-as buszokon, valamint a 4-es metrón tartottak ellenőrzéseket. Továbbá az Újpest-központ, a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Kelenföld vasútállomás metróállomások kijáratainál is végeztek ellenőrzést.

A februári összehangolt akciókban a BKK-jegyellenőrök 75 ezer 819 utast ellenőriztek és

az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból.

A BRFK munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra, valamint a megállók és a metróállomások környezetére: az ellenőrzések során 156 embert igazoltattak, két körözött embert elfogtak, egy embert bűncselekmény gyanúja, egy másikat szabálysértés miatt állítottak elő, továbbá közterületi szeszesital-fogyasztás miatt egy emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki - írták.

A közleményben kiemelték: "a BKK elkötelezett amellett, hogy a fővárosi tulajdonú közszolgáltatókkal, valamint az állami és civil szervezetekkel együttműködve

tovább erősítse a közösségi közlekedést használók biztonságát, és ezzel hozzájáruljon Budapest élhetőségének javításához".

Ennek érdekében a járatok ellenőrzése mellett februárban a BRFK közlekedésrendészeti főosztály rendőreivel együttműködve két alkalommal tartottak ellenőrzést a buszsávok szabályos használatának vizsgálatára. Az akciók során 129 járművezető kapott helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Továbbá a Közlekedési Hatóság bevonásával

ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző gépjárműveket,

az ellenőrzések során a BKK munkatársai hét esetben tártak fel szabálytalanságot - olvasható.

A BKK emlékeztetett: a BRFK-val közösen 2025-ben csaknem 150 alkalommal szerveztek ellenőrzést.

Az akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy - a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve - tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát - olvasható a kommünikében.