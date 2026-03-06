Szijjártó Péter: minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Szerző: MTI

2026. március 6. 08:21

Zelenszkij halálos fenygetőzése leleplezi szövetségeseinek lezülöttségét is: a brüsszeli szélsőségét és a Tisza Pártét.

Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, Magyarországot azonban nem lehet zsarolni, akárhogyan is fenyegetőznek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán államfő nemrég úgy nyilatkozott, hogy "majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét".

"Ez minden határon túlmegy. Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy

egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét.

Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet" - hangsúlyozta.

"Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen

alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök,

mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ukrán elnök a Tisza Párt szövetségese, hiszen a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz tartozásnak pedig feltétele az Ukrajna-pártiság.

"Az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek" - vélekedett.

A miniszter végül aláhúzta, hogy Volodimir Zelenszkij fenyegetőzése

kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is,

amely Ukrajna szövetségese itt Magyarországon.

"Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban" - összegzett.

Kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának soproni fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 5-én. MTI/Filep István

