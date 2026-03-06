Szijjártó Péter: minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, Magyarországot azonban nem lehet zsarolni, akárhogyan is fenyegetőznek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán államfő nemrég úgy nyilatkozott, hogy "majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét".
"Ez minden határon túlmegy. Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy
egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét.
Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet" - hangsúlyozta.
"Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen
alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök,
mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk" - tette hozzá.
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ukrán elnök a Tisza Párt szövetségese, hiszen a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz tartozásnak pedig feltétele az Ukrajna-pártiság.
"Az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek" - vélekedett.
A miniszter végül aláhúzta, hogy Volodimir Zelenszkij fenyegetőzése
kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is,
amely Ukrajna szövetségese itt Magyarországon.
"Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban" - összegzett.
Kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának soproni fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 5-én. MTI/Filep István