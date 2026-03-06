Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást

Szerző: MTI

A Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön.

Az államfő a New Orleans közelében fekvő, 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpádhon különleges hely a magyarok számára. "Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik

több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre"

- fogalmazott. Hozzátette, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget.

Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere.

Louisiana államba egy amerikai fűrészmalom tulajdonosának hívására érkeztek magyar gazdálkodók a XIX. század végén, akik

megalapították Árpádhon települést,

ahol letelepedve epertermesztéssel kezdtek foglalkozni és évtizedeken keresztül folytattak sikeres tevékenységet.

Az egykori településen élők leszármazottai közül többen élnek máig Louisiana államban, ahol múzeumot működtetnek, és

évente egyszer magyar fesztivált tartanak

az Árpádhon Magyar Település Kulturális Egyesület (Árpádhon Settlement Hungarian Cultural Association) keretein belül.

Sulyok Tamás köztársasági elnök magyar diaszpóraközösségeket érintő amerikai látogatásának első két állomása New York és Cleveland volt, ahol március 15. alkalmából rendezett ünnepségeken is részt vett.