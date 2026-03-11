Orbán Viktor: Mindenki jobban jár, ha Brüsszel szól Zelenszkijnek

Szerző: Gondola

2026. március 11. 04:05

Orbán Viktor Balatonfüreden: Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, így mindenki jobban jár.

Balatonfüredi országjáró fórumán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz elnöke kérdésekre válaszolva több fontos témát érintett, elsősorban a magyar–ukrán energetikai viszonyra és az európai energiapiaci helyzetre vonatkozóan.

A miniszterelnök világos üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, arra kérve őt, hogy hagyja abba a Magyarország elleni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor szerint ez minden érintett fél számára előnyös lenne, mivel a blokád fenntartása feszültséget okoz, míg a vezeték újraindítása stabilizálná az ellátást.

Orbán Viktor rámutatott, hogy a Közel-Keleten zajló konfliktusok idején értelmetlen és káros kizárni az energiát az ellátásból, különösen a globális piacinál olcsóbb forrásokat. Ezzel kapcsolatban a kormányfő elismerően nyilatkozott az Egyesült Államok döntéséről, amely szerint vissza kell engedni az orosz energiát az európai piacra is, mert szerinte ez racionális lépés a kontinens energiapolitikája szempontjából.

A miniszterelnök beszélt Magyarország olajtartalékairól is. Kiemelte, hogy az ország készleteit felszabadították és folyamatosan feltöltik, így az ellátás biztonságos, a készletek nem merülnek ki, hanem folyamatosan cserélődnek. Ez lehetővé teszi, hogy Magyarország hosszú távon is stabilan működjön az energiapiacon.

Orbán Viktor utalt arra is, hogy az Európai Unióban előfordulhat, hogy megpróbálják megkerülni a magyar vétót bizonyos döntéseknél. Bár ezt nem tartja lehetetlennek, nagyon nehéznek és költségesnek nevezte, így szerinte a legjobb megoldás az, ha közvetlenül Zelenszkijhez fordulnak a probléma rendezése érdekében.