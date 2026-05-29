KSH: 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg áprilisban

Szerző: MTI

2026. május 29. 09:07

Az előzetes adatok szerint áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3 százalékkal, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.

a természetes fogyás a 2025 áprilisi 4587-tel szemben 4536 fő volt.

Az idén áprilisban ezer lakosra 6,9 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám egyaránt 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 áprilisában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 5,8 fő volt, közel azonos az egy évvel korábbival.

Áprilisban 3012 pár kötött házasságot, 14 százalékkal, 474-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezer lakosra 3,9 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint 2025 áprilisában - közölte a KSH.

Január-áprilisban 22 802 gyermek jött világra, 2,3 százalékkal, 528-cal kevesebb az előző év azonos időszakinál, ezen belül január-márciusban 3,3 százalékkal kevesebb, míg áprilisban 1,3 százalékkal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban;

ezer 15-49 éves nőre 34,4 élveszületés jutott, annyi, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt a KSH adatai szerint.

Január-áprilisban 43 060-an haltak meg, 5,4 százalékkal, 2435-tel kevesebben az egy évvel korábbinál; január-márciusban 6,9 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 0,2 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

Az év első négy hónapjában a születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 20 258 fő volt, 8,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 22 165 főnél.

Az év első négy hónapjában 10 963 pár kötött házasságot, 8,6 százalékkal, 865-tel több az egy évvel korábbinál.

Január-márciusban 20 százalékkal több, míg áprilisban 14 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Az adatok alapján ezer lakosra 7,3 élveszületés és 13,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,1 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január-áprilisában. A természetes fogyás 0,6 ezrelékponttal 6,5 ezrelékre csökkent - jelezte a KSH, hozzátéve, hogy ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,0 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál.

A KSH adatai szerint 2025 májusa és 2026 áprilisa között 71 472 gyermek született, 5,1 százalékkal, 3838-cal kevesebb a megelőző 12 havinál; 121 765-en haltak meg, 5,9 százalékkal, 7641-gyel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Ebben az időszakban 47 465 pár kötött házasságot, 3,4 százalékkal, 1561-gyel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott.

Az élveszületési arányszám 0,4 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban.