Orbán Viktor választási veresége után rögtön vizsgálat indult a Patrióták Európáért frakció ellen

Szerző: Gondola

2026. április 29. 20:11

Újabb uniós vizsgálat került fókuszba Brüsszelben, amely közvetlenül érinti az Orbán Viktorhoz köthető Patrióták Európáért európai parlamenti frakciót.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) eljárást indított a frakció főtitkára, Philip Claeys ellen, egy korábbi, 4,3 millió eurós visszaélési ügy miatt. Az eset még a Identitás és Demokrácia (ID) nevű EP-frakcióhoz kapcsolódik, amelynek több jelenlegi patrióta politikus is tagja volt.

A vizsgálatot a Transparency International kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy az ID-frakció idején uniós forrásokat használhattak fel szabálytalanul. Mivel a Patrióták Európáért csoportot részben azonos politikusok és vezetők alkotják, az uniós intézmények őket tekinthetik a jogutódnak, így akár rájuk hárulhat a vitatott, mintegy 4,3 millió eurós összeg visszafizetése.

Az ügy politikai következményekkel is járhat. Az Európai Parlament költségvetési ellenőrzésért felelős bizottsága azt javasolja, hogy függesszék fel a Patrióták frakciójának járó uniós támogatásokat, amíg a vizsgálat le nem zárul. Ez komoly pénzügyi és politikai nyomást helyezhet a képviselőcsoportra.

A vizsgálat nemcsak a pénzügyi felelősség kérdését érinti, hanem személyi következményei is lehetnek: azt is tisztázni kívánják, hogy Philip Claeys maradhat-e főtitkár, tekintettel arra, hogy már a korábbi, botrányba keveredett frakcióban is ugyanebben a pozícióban dolgozott.