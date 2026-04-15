Donald Trump bejelentette: „véglegesen” megnyitott a Hormuzi-szoros

Szerző: Gondola

2026. április 15. 17:36

Donald Trump bejelentette, hogy „véglegesen megnyitotta” a Hormuzi-szorost, miután telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A döntést azzal indokolta, hogy Kína és a világ számára is fontos a szabad tengeri átkelés biztosítása.

Trump szerint Kína támogatja a lépést, és cserébe vállalta, hogy nem szállít több fegyvert Iránnak. A bejelentésben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Kína együttműködése erősödik, és a jövőben elkerülhetők az ilyen konfliktusok.

Az amerikai elnök korábban azt is közölte, hogy az amerikai–iráni tárgyalások megszakadása után újraindulhatnak a béketárgyalások, mivel az USA célja az iráni atomfegyver-program megakadályozása és a feszültségek csökkentése.