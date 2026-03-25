Donald Trump: Orbán Viktor egy igaz barát, harcos és győztes, teljes mértékben támogatom őt

Szerző: Gondola

2026. március 25. 09:05

Donald Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében nyilvánosan kiállt Orbán Viktor mellett a közelgő 2026-os magyarországi parlamenti választás előtt.

Az amerikai elnök erős és sikeres vezetőként méltatta Orbánt, aki fáradhatatlanul küzd Magyarországért. Kiemelte többek között a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, a kereskedelem fejlesztését, az illegális bevándorlás elleni fellépést és a közbiztonság fenntartását mint fontos eredményeket.

Trump hangsúlyozta, hogy saját elnöksége alatt a magyar–amerikai kapcsolatok jelentősen javultak, amit nagyrészt Orbán politikájának tulajdonított. Jelezte azt is, hogy a jövőben is szoros együttműködésre törekszik Magyarországgal.

Bejegyzésében felidézte, hogy már 2022-ben is támogatta Orbán újraválasztását, és ezt a támogatást most ismét megerősítette. Egyértelműen arra kérte a magyar választókat, hogy szavazzanak a jelenlegi miniszterelnökre, akit „igaz barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezett.

Trump tehát teljes politikai támogatásáról biztosította Orbán Viktort, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő nem fogja cserben hagyni az országot.