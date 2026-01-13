Fehér Ház: az Egyesült Államok elsősorban diplomáciai megoldásra törekszik Iránnal szemben, de a légicsapás lehetősége is fennáll

A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok elsősorban diplomáciai megoldásra törekszik Iránnal szemben, de katonai lépések, köztük légicsapás lehetősége is fennáll.

Karoline Leavitt szóvivő hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök „minden opciót az asztalon tart”, ugyanakkor számára a diplomácia az elsődleges eszköz.

A diplomáciai kapcsolatfelvételben Steve Witkoff elnöki különmegbízott játszhat kulcsszerepet; egy iráni kormányzati tisztségviselő már meg is kereste tárgyalási javaslattal, méghozzá a hivatalos teheráni kommunikációtól eltérő, enyhébb hangnemben. Az elnök nyitott az iráni üzenet meghallgatására, de a Fehér Ház szerint Irán tisztában van azzal is, hogy az Egyesült Államok szükség esetén nem zárkózik el a katonai fellépéstől.