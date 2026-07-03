Szerző: MTI

2026. július 3. 11:06

Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész - tudatta felesége 2026. július 3-án az MTI-vel.

A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el

a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban - köztük az Üvegtigrisben - nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt és Tibornak két verseskötete is megjelent.