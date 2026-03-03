Frissítés: hat amerikai katona halt meg Kuvaitban egy iráni rakétatámadásban

Szerző: Gondola

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy hat amerikai katona életét vesztette egy kuvaiti katonai létesítmény elleni iráni légicsapásban.

A vasárnapi támadás után kezdetben három halottról számoltak be, később azonban egy súlyosan sérült katona meghalt, a romok alatt pedig további két holttestet találtak.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közölte: Irán válaszcsapásként támadott meg egy kuvaiti amerikai bunkert, miután onnan egy rakétát indítottak, amely átjutott a légvédelmen. Elmondása szerint egy „erős fegyver” talált el egy megerősített taktikai műveleti központot, de további részleteket nem hozott nyilvánosságra.

Amerikai katonai tisztviselők szerint az áldozatok egy ideiglenes irodában – valójában egy lakókocsiban – tartózkodtak, amelyet csupán mintegy 3,7 méter magas, acélbetétes védőfal vett körül. Felmerült a kérdés, hogy az építmény megfelelően megerősített volt-e.

Kuvaitban több mint 13 ezer amerikai katona állomásozik; az ország az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai szövetségese a térségben.