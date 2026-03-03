Nacsa Lőrinc: A kollektív bűnösség elvét tükröző bármely jogszabály elfogadhatatlan

Kiállunk a felvidéki magyarok mellett – hangsúlyozta közösségi oldalán Nacsa Lőrinc, annak kapcsán, hogy az Országgyűlés Külügyi Bizottsága állásfoglalást fogadott el a kollektív bűnösség elítéléséről.

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága állásfoglalásban rögzítette, hogy elfogadhatatlannak tart minden olyan jogszabályt, amely a kollektív bűnösség elvét tükrözi. A testület kiáll a külhoni magyar közösségek, köztük a felvidéki magyarok mellett, és támogatásáról biztosította őket.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a kollektív bűnösségen alapuló szabályozás ellentétes az emberi jogokkal, a kisebbségi jogokkal és a jogállamiság elveivel. A bizottság szerint elfogadhatatlan az ilyen jogszabályok máig ható alkalmazása is, különösen a magántulajdont érintő ügyekben.

Az állásfoglalás támogatja a múltból eredő problémák nemzetközi joggal összhangban történő rendezését, valamint elkötelezettséget vállal a szomszédos országokkal való konstruktív, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés mellett. Ugyanakkor elítél minden olyan politikai törekvést, amely haszonszerzés céljából veszélyezteti a jószomszédi kapcsolatokat és a külhoni magyar közösségek ügyét.