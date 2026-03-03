Orbán Viktor: az ukrán elnök válasza arcátlan és cinikus
Szerző: Gondola
2026. március 3. 12:05
Orbán Viktor szerint az ukrán elnök arcátlan és cinikus választ adott arra a felszólításra, amelyben Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az olajtranzit újraindítását kérték. A felek az Európai Bizottsághoz fordulnak.
Orbán Viktor szerint a nyilvánosságra hozott műholdfelvételek egyértelműen bizonyítják: a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Zelenszkij ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy műholdról nem látható sem az irányítóközpont, sem a föld alatt futó csővezeték állapota, ezért szerinte nem lehet ilyen következtetéseket levonni. Ugyanakkor azt is nyíltan jelezte, hogy nem áll szándékában újraindítani az orosz kőolaj tranzitját.
Orbán Viktor erre válaszul közölte: levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, és felszólította, hogy érvényesítse azokat a megállapodásokat, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság vezetéken érkező olaj továbbítására. Hozzátette: amíg Zelenszkij nem változtat álláspontján, Magyarország nem fog támogatni Ukrajna számára kedvező uniós döntéseket.
Orbán Viktor korábban nyílt levélben is bírálta az ukrán vezetést, magyarellenes politikát emlegetve, és kijelentette: Magyarország nem kíván részt venni a háborúban, nem akarja finanszírozni a harcokat, és nem akar magasabb energiaárakat fizetni. Zelenszkij szerint ez – úgy látszik – kötelességünk lenne, és a Barátság-vezeték leállításával ki is akarják kényszeríteni ezt. A magyar és a szlovák kormány ugyanakkor határozottan ellenáll a zsarolásnak, újabb és újabb válaszlépéseket tesz. „Le fogjuk törni az ukrán olajblokádot” – ígéri Orbán Viktor miniszterelnök.