Szerző: Gondola

2026. március 3. 11:05

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban válaszolt Orbán Viktor és Robert Fico üzeneteire a Barátság-vezeték önkényes leállításával kapcsolatban. A válasz egyszerre jogi köntörfalazás és nyílt politikai zsarolás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reagált Orbán Viktor kijelentésére, miszerint műholdfelvételek bizonyítják: a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Zelenszkij meglehetősen sajátos, "jogászkodó" választ adott:



"Műholdról a technikai tartályokat lehet látni – ott egy nagy tartály szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, mindenesetre minden előfordulhat."



Az ukrán elnök beszélt a Robert Ficóval folytatott egyeztetéséről is. Elmondása szerint Fico a helyreállítás időpontjára volt kíváncsi, mire ő visszakérdezett: van-e egyáltalán szándék Ukrajnában az orosz kőolaj-tranzit újraindítására. Zelenszkij ezúttal nem köntörfalaz:



"Én erre azt válaszoltam, nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka."

Kiemelte, hogy az első támadás után Ukrajna helyreállította a vezetéket, miközben nem hangzottak el nyilvános felszólítások Oroszország felé a további támadások leállítására. A javítás során – állítása szerint – ukrán munkások sérültek meg, mégsem hallott köszönetet vagy együttérzést Orbán Viktortól vagy Robert Ficótól, amit elvárt volna.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy ha az európai vezetők a tranzit újraindítását kérik, akkor tisztázni kell ennek „árát”:



"Azt kérdeztem, mi ez az ár? És ezt az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket? És közben továbbra is mindent blokkolnak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy »mindent«? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs."

Az ukrán elnök meghívta Robert Ficó szlovák elnököt Ukrajnába, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről. A diplomaták március 6–9. közötti időpontokat javasoltak a találkozóra. Zelenszkij visszautasította azt az ötletet, hogy harmadik országban egyeztessenek, hangsúlyozva: a Barátság vezeték Ukrajnán halad át, ezért szerinte ott indokolt a találkozó.

Zelenszkij elnök csupán azt felejti el, hogy az olajtranzit biztosítása nem valamiféle szívesség, hanem jogilag szabályozott, szerződéses viszony, amiért Oroszoroszág mellett Ukrajna is ellenszolgáltatásban részesül. Magyarország és Szlovákia pedig továbbra sem háborúban álló felek, és nemcsak Ukrajnának lehetnek nemzeti érdekeik, hanem másnak is. Az ilyen kérdéseket nem egyoldalú diktátumokkal, hanem nemzetközi fórumokon szokás rendezni – más kérdés, hogy jelen esetben az Európai Bizottság sem hagyott kétséget afelől, hogy – szintén a szerződéseken átlépve – a saját tagállamai helyett inkább Ukrajna pártjára áll ebben a jellegzetes zsaroló hadműveletben. A magyar választók pedig április 12-én nyilváníthatnak véleményt, ami egyben a következő négy évünket is meghatározza az egyre bizonytalanabb, háborús környezetben.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök válasza arcátlan és cinikus, és az Európai Bizottság elnökét is felszólítja, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság vezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.