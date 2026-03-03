Ukrajnáról és az energiapiacról is egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Szerző: Gondola

2026. március 3. 13:36

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kedden telefonon egyeztetett az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint a tavaly november 28-i moszkvai találkozójukon kötött megállapodások végrehajtásának állásáról.

A megbeszélésen szóba került az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus, valamint ezek globális energiapiacra gyakorolt hatásai is. Az orosz elnök méltatta Magyarország szuverén külpolitikai irányvonalát és a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatását.

Tárgyaltak továbbá az ukrán fegyveres erők által mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárok ügyéről is. A felek megállapodtak abban, hogy különböző diplomáciai szinteken folytatják a kapcsolattartást.

A mostani egyeztetés előzménye, hogy tavaly november végén Moszkvában mintegy négyórás személyes tárgyalást tartott a két vezető, ahol az Ukrajna körüli helyzetről, a kétoldalú kapcsolatokról és egy esetleges budapesti orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségéről is szó esett.